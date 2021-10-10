أطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادرة «سينما الحارة»، وهي أول مبادرة توعوية، تتألف من عدة دورات وعروض تُقدم في الهواء الطلق في أحياء مختلفة في جدة. وتهدف فكرة البرنامج إلى نقل مهرجان البحر الأحمر إلى قلب مدينة جدة ليكون على مقربة من الناس، حيث سيتم تفعيل 6 عروض في 4 أحياء مختلفة في جدة ابتداءً من 9 أكتوبر إلى 30 أكتوبر2021.ويهدف المهرجان إلى تسريع نمو صناعة السينما والمساهمة في جعلها في متناول الجميع من كافة الأعمار. ومن خلال هذه المبادرة يستهدف المهرجان الشباب السعودي على وجه التحديد، لإلهام الجيل القادم من الشباب الذين لا يعتبرون صناعة الأفلام مهنة مناسبة لهم ليصبحوا من المواهب وصانعي الأفلام. ويقدم المهرجان الفرصة لجميع ساكني جدة للمشاركة في البرنامج والدورات المقامة والأفلام.من جانبه، قال المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ادوارد وينتروب: «السعودية مليئة بالمواهب غير المستغلة، ومن أولوياتنا تمكين مواهبنا المحلية من تحقيق طموحاتهم».وأضاف: «سنتمكن من خلال برنامج سينما الحارة من نقل صناعة السينما من صالات العرض إلى شوارع جدة في محاولة لتثقيف وتمكين وإثارة شغف الشباب من خلال منحهم الأدوات اللازمة للنجاح وتعزيز مواهبهم. يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى أن يكون رائداً في المملكة العربية السعودية والعالم، ليس فقط لأنشطة ومسابقات المهرجان، ولكن أيضًا للتأثير الذي سنتركه على الأجيال القادمة من خلال البرنامج».ويتضمن البرنامج أيضاً مشاركة 6 مخرجين و5 ممثلين من جميع أنحاء المملكة في المشروع. وتقدم مبادرة سينما الحارة نشاطا تفاعليا عبارة عن تصوير مشهد أمام جمهور حي بتوجيه من المخرجين والممثلين الحاضرين، حيث سينغمس الجمهور في رحلة تجريبية، بينما سيتم اختيار 3 إلى 5 أشخاص بناءً على أرقام التذاكر الخاصة بهم للمشاركة في تصوير المشهد كممثلين إضافيين أو كجزء من طاقم الفيلم.