تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لأزمة في إنجلترا خلال الساعات الماضية بسبب البنزين.

وحسب ما ذكرته صحيفة «مترو»، فإن رونالدو انتظر ما يقرب من 7 ساعات كاملة في محطة بنزين، لكنه اضطر للمغادرة عبر سيارته التي تقدر بـ220 ألف جنيه إسترليني، دون الحصول على مراده.

وأوضح المصدر أن رونالدو انتظر مثل باقي الناس على بعد أميال قليلة من منزله في إنجلترا، لكن دون فائدة.

كما توقف أحد أعضاء الفريق الأمني لرونالدو، والذي كان يقود سيارة رينج روفر، بجانب «الدون» لنفس المدة لكنه عانى من نفس المصير.

وتوقف الثنائي من الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي ولمدة 6 ساعات و40 دقيقة، قبل أن يدركا أنه يتعين عليهما المغادرة دون الحصول على وقود.

وعن ذلك، قال مصدر لصحيفة «صن» البريطانية: «رغم ما لديه من أموال، إلا أن رونالدو انتظر مثلنا جميعا. في النهاية اضطر للرحيل».

يذكر أن بريطانيا تواجه مؤخرا أزمة وقود على نطاق واسع نتيجة وجود نقص حاد في عدد سائقي الشاحنات، لكن الحكومة البريطانية أكدت أنها بصدد انفراجة قريبة.