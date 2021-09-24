وسط..
كل منطقة من السعودية
وفي كل مدينة وقرية
وداخل كل بلدة وحي
وُلِدت تلك المرأة الراسخة
ومن..
وراء حجابها بقِيمها ومُثُلها
كشفت حجاب البراعة والتبريز
وتوهجت وهتكت ستر الظلام
فسطعت شمسها وتجلت حذاقتها
وبين..
عوالم «الإحْكام» ومنابر «التجلية»
كانت الأشد صرامة للتوهج
فخرجت من الحالة الاستثنائية
إلى زمن الامتياز والتمكين..
***
المرأة السعودية
بنتاً وزوجة وأماً وعاملة
بلغة أرقامها وتموضعها
ومبادرتها في التنمية المستدامة
ومكاسب دورها القيادي
في صناعة القرار والإستراتيجيات..
***
حين..
أثرت المجتمع بثروة ثرية
من العلم والحِرفيَّة بتوقدها
وجمعت الإدراك واليقين بحيويتها
كتبت على المنصات اسمها
وعندما..
فتحت أفقاً جديداً خلاَّقاً
والتقت بكل الأطياف المهنية
عرضت فرادتها المغايرة المتجددة
وأظهرت إمكاناتها على الناس
ولما..
أقبلت لحظات الإرادة الإدارة
كان لابد من الاختيار
ولا مكان فيه للاعتذار
فحضر اختبارها رابحاً ظافراً.
***
عند..
بصمة ناصعة وقامة شاهقة
خرجت من أطلال «التضعضع»
وذاكرة «الحنين» وذكرى «التوق»
لتدخل فضاء الإقدام والاتِّقاد
وعند..
إرث بقي بأحاديث المجالس
ها هي المرأة العاملة
تفتح أجواء توهج التمكين
بتَمرُّس رُفعت له «القبَّعة»
وعند..
السؤال: هل تحقق الغاية؟
وترضي احتياجات المجتمع والوطن؟
قلبت الموازين بفكرها الراجح
وظهرت قيمتها دون كلل..
***
تلك هي..
المرأة الإيجابية الواثقة بذاتها
الأخذة بدورها في النمو.
المعززة قدرتها في المجتمع
الرابطة بين بيتها ومهنتها.
كل منطقة من السعودية
وفي كل مدينة وقرية
وداخل كل بلدة وحي
وُلِدت تلك المرأة الراسخة
ومن..
وراء حجابها بقِيمها ومُثُلها
كشفت حجاب البراعة والتبريز
وتوهجت وهتكت ستر الظلام
فسطعت شمسها وتجلت حذاقتها
وبين..
عوالم «الإحْكام» ومنابر «التجلية»
كانت الأشد صرامة للتوهج
فخرجت من الحالة الاستثنائية
إلى زمن الامتياز والتمكين..
***
المرأة السعودية
بنتاً وزوجة وأماً وعاملة
بلغة أرقامها وتموضعها
ومبادرتها في التنمية المستدامة
ومكاسب دورها القيادي
في صناعة القرار والإستراتيجيات..
***
حين..
أثرت المجتمع بثروة ثرية
من العلم والحِرفيَّة بتوقدها
وجمعت الإدراك واليقين بحيويتها
كتبت على المنصات اسمها
وعندما..
فتحت أفقاً جديداً خلاَّقاً
والتقت بكل الأطياف المهنية
عرضت فرادتها المغايرة المتجددة
وأظهرت إمكاناتها على الناس
ولما..
أقبلت لحظات الإرادة الإدارة
كان لابد من الاختيار
ولا مكان فيه للاعتذار
فحضر اختبارها رابحاً ظافراً.
***
عند..
بصمة ناصعة وقامة شاهقة
خرجت من أطلال «التضعضع»
وذاكرة «الحنين» وذكرى «التوق»
لتدخل فضاء الإقدام والاتِّقاد
وعند..
إرث بقي بأحاديث المجالس
ها هي المرأة العاملة
تفتح أجواء توهج التمكين
بتَمرُّس رُفعت له «القبَّعة»
وعند..
السؤال: هل تحقق الغاية؟
وترضي احتياجات المجتمع والوطن؟
قلبت الموازين بفكرها الراجح
وظهرت قيمتها دون كلل..
***
تلك هي..
المرأة الإيجابية الواثقة بذاتها
الأخذة بدورها في النمو.
المعززة قدرتها في المجتمع
الرابطة بين بيتها ومهنتها.