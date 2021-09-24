وسط..كل منطقة من السعوديةوفي كل مدينة وقريةوداخل كل بلدة وحيوُلِدت تلك المرأة الراسخةومن..وراء حجابها بقِيمها ومُثُلهاكشفت حجاب البراعة والتبريزوتوهجت وهتكت ستر الظلامفسطعت شمسها وتجلت حذاقتهاوبين..عوالم «الإحْكام» ومنابر «التجلية»كانت الأشد صرامة للتوهجفخرجت من الحالة الاستثنائيةإلى زمن الامتياز والتمكين..***المرأة السعوديةبنتاً وزوجة وأماً وعاملةبلغة أرقامها وتموضعهاومبادرتها في التنمية المستدامةومكاسب دورها القياديفي صناعة القرار والإستراتيجيات..***حين..أثرت المجتمع بثروة ثريةمن العلم والحِرفيَّة بتوقدهاوجمعت الإدراك واليقين بحيويتهاكتبت على المنصات اسمهاوعندما..فتحت أفقاً جديداً خلاَّقاًوالتقت بكل الأطياف المهنيةعرضت فرادتها المغايرة المتجددةوأظهرت إمكاناتها على الناسولما..أقبلت لحظات الإرادة الإدارةكان لابد من الاختيارولا مكان فيه للاعتذارفحضر اختبارها رابحاً ظافراً.***عند..بصمة ناصعة وقامة شاهقةخرجت من أطلال «التضعضع»وذاكرة «الحنين» وذكرى «التوق»لتدخل فضاء الإقدام والاتِّقادوعند..إرث بقي بأحاديث المجالسها هي المرأة العاملةتفتح أجواء توهج التمكينبتَمرُّس رُفعت له «القبَّعة»وعند..السؤال: هل تحقق الغاية؟وترضي احتياجات المجتمع والوطن؟قلبت الموازين بفكرها الراجحوظهرت قيمتها دون كلل..***تلك هي..المرأة الإيجابية الواثقة بذاتهاالأخذة بدورها في النمو.المعززة قدرتها في المجتمعالرابطة بين بيتها ومهنتها.