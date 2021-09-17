يؤدي جفاف الجلد إلى انتشار قشرة الرأس، ما يصبح مشكلة كبيرة خصوصا في فصل الشتاء بسبب الطقس، إذ تسبب القشرة حكة مؤلمة في فروة الرأس. ووفق RT (الخميس) حذر خبراء التجميل من 5 أخطاء تؤدي إلى تكوّن القشرة وانتشارها بشكل كبير، وهي: فرك فروة الرأس بقوة في محاولة للتخلص من القشرة، ما يتوجب تدليكها بالزيوت بأطراف الأصابع وليس بالأظافر للتخلص من القشرة، مع ضرورة عدم غسل الشعر بشكل متكرر حتى لا تصاب فروة الرأس بالجفاف ما يؤدي لظهور القشرة، أما عدم استخدام الشامبو المناسب المضاد للقشرة فيزيد انتشارها، فيما يزيد الاستخدام المفرط لمنتجات التصفيف المشكلة بسبب تركيباتها الكيميائية المضرة، وأخيراً حث الخبراء على اتباع نظام غذائي صحي، كثير المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً، للحفاظ على رطوبة فروة الرأس وتجنب ظهور البثور والقشرة.