أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات كورونا شهدت انخفاضاً كبيراً بكافة مناطق العالم خلال الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي بشأن الفايروس المستجد (الأربعاء): «لأول مرة منذ أكثر من شهرين، تم الإبلاغ عن 4 ملايين إصابة فقط.. كما انخفضت معدلات الوفيات العالمية إلى نحو 62.000 حالة، وشهدت جنوب شرق آسيا أكبر معدل انخفاض». وأضافت المنظمة: «لا يزال الأطفال والمراهقون أقل تضرراً من كوفيد-19 مقارنة بالبالغين.. إذ تمثل حالات الوفاة للأعمار الأقل من 24 عاماً، 0.5% من ضحايا الوباء». بذكر أن المنظمة طلبت في وقت سابق عدم إعطاء الأطفال أولوية في تلقي التطعيمات، نظرا لنقص اللقاحات الشديد على مستوى العالم.