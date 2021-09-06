أجبر تشابه في البيانات الثمانيني الفرنسي، فرانسيس لوبيز المقيم في مدينة مونبلييه، على دفع ضرائب عن شخص آخر يطابقه في كل شيء تقريباً، طوال 15 عاماً.

وبدأت مشكلة لوبيز العسكري المتقاعد، في العام 2006، عندما سجلت السلطات أن له دخلاً آخر، دفع على إثره ضرائب إضافية.

وحاول الرجل أن يقنع السلطات بأنه ليس المعني بالأمر، لكنه فشل فاستمر في الدفع مرتين، إذ دفع نيابة عن الرجل 700 يورو.

وبسبب قانون جديد للضرائب، خشي المسن أن يكلفه عدم الدفع أضعاف المبلغ المستقطع.

وقال لوبيز لوسائل إعلام فرنسية: «اسمنا فرانسيس لوبيز، كلانا (في إشارة إلى الشخص الآخر الذي يشابهه البيانات) ولد في وهران، الجزائر، في 6 أكتوبر 1938. لدينا نفس رقم الضمان الاجتماعي، باستثناء الأرقام الثلاثة الأخيرة. وبدأت أواجه مشاكل في عام 2006».

ويضيف: «أنا من أدفع ضرائبه».

وحظيت قصة لوبيز باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت سلطات الضرائب أنه سيتم حلها قريباً.