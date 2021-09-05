«لا أستطيع مغادرة هذه المدرسة فقد كانت قطعة من جسدي»، بهذه العبارة أكد حارس المدرسة الثانوية في عرعر عدنان مظهور الحازمي لـ«عكاظ»، أنه لا يستطيع الجلوس في بيته رغم تقاعده عن العمل، مصرا على العودة للمدرسة والعمل دون مقابل بتواجده في غرفة الحراسة يومياً. وكانت إدارة المدرسة أقامت حفل تكريم بمناسبة تقاعد المواطن الحازمي الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة التعليم والمدرسة بعمله البسيط كحارس، إلا أنه عاد لمباشرة العمل قائلاً: «سأظل أعمل في خدمة الطالبات والمعلمات مجانا». في المقابل أطلق رواد التواصل وسماً للحازمي على «تويتر»، فيما ثمنت إدارة المدرسة وأولياء الأمور موقفه وحرصه على تنظيم دخول وخروج الطالبات.