سربت الصحيفة الأمريكية السياسية «بوليتيكو» الخطة السرية للحكومة البريطانية بشأن وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأثار التسريب غضب بعض البريطانيين، ولكنه أثار إعجاب الآخرين الذين استمتعوا بالتفاصيل المعقدة للخطة.

ونشرت الصحيفة خطة الحكومة التي تحمل اسم «عملية جسر لندن»، وكشفت عن ردود فعل رئيس الوزراء البريطاني المعدة منذ وفاة الملكة حتى جنازتها بعد 10 أيام.

وستشير الحكومة إلى وفاة الملكة داخليا باسم «D-Day»، وسيتم إنزال الأعلام في قصر وايت هول إلى نصف سارية، بحسب «RT».

ووفقا للخطة المسربة، أعربت الحكومة عن قلقها من أنها قد تغضب الجمهور إذا لم تتمكن من سحب أعلامها إلى نصف الصاري في غضون 10 دقائق من إعلان وفاة الملكة، وقد تضطر حتى إلى استدعاء مقاول للقيام بذلك إذا لم يكن هناك أحد لديه القدرة.

وسيتم تغيير موقع العائلة المالكة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بعرض خلفية سوداء ونشر بيان قصير يؤكد وفاة الملكة، بينما ستعرض جميع المواقع الحكومية لافتة سوداء في أعلى صفحاتها، وسيتم حظر «المحتوى غير العاجل» على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية، حدادا على وفاة الملكة.

وعند الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، بعد لقائه برئيس الوزراء، سيقدم الملك تشارلز أول بث له للجمهور في كاتدرائية القديس بولس.

وخلال الأيام التالية، سيتم نقل جثة الملكة إلى قصر باكنغهام إذا ماتت في أحد القصور الأخرى، وسيقوم الملك تشارلز بتولي زمام المملكة المتحدة، وسيتم عرض جسد الملكة أيضا لمدة 23 ساعة يوميا في قصر وستمنستر للجمهور، حيث ستتوفر أيضا تذاكر VIP.

وأخيرا، بعد 10 أيام من وفاة الملكة، سيشيع جثمانها في دير وستمنستر، وقد يُجبر العديد من البريطانيين على العمل في ذلك اليوم، حيث ورد أن الحكومة لا تخطط لإجبار أصحاب العمل على منح موظفيهم يوم عطلة.