أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (الأربعاء) تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث في متصفح «قوقل كروم». وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن «قوقل» أصدر تحديثاً لمعالجة ثغرات عدة في المتصفح لأنظمة «Windows» و«Mac» و«Linux»، مؤكداً أن التهديدات الأمنية تمكّن الهاكرز من استغلال الثغرة لتنفيذ برمجيات خبيثة. وأوصى المركز بتحديث «كروم» إلى نسخة 93.0.4577.63 بفتح المتصفح ثم النقر على المزيد، فمساعدة، ثم معلومات عن Google Chrome، إذ يظهر رقم الإصدار المتوفر في مجموعة الأرقام أسفل كلمة «Google Chrome»، ومن ثم سيقوم المتصفح بالبحث عن التحديثات بشكل تلقائي، ما يتوجب أخيرا النقر على زر إعادة التشغيل.