طوّر علماء هنود وفرنسيون تقنية حديثة لتشخيص سرطان القولون في مراحله الأولى بتحليل سريع لعينة الدم على غرار اختبار مرض السكري. ووفق «إكسبرس» البريطانية (الثلاثاء)، يقول قائد الفريق البروفيسور ساغار سينغوبتا من معهد علم المناعة الهندي: «تتيح التقنية الجديدة تشخيص سرطان القولون بسهولة مثل مرض السكري من خلال تحليل لا يستغرق دقيقة، استنادا لجزيئات الحمض النووي الريبي التي يمكن أن تندمج مع جزيئات الحمض النووي الريبي المرسال التي ترمز للبروتينات، إما لتنشيطها أو تدميرها.. واكتشفنا 6 جزيئات من الحمض الريبي تنظمها خلايا سرطان القولون، لاستهداف البروتينات الخلوية المستخدمة في الحفاظ على الحالة الأصلية للمادة الجينية في خلايا الجسم».