أثار حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات لاذعه، المقام في مزرعته الخاصة بحضور كبار نجوم الفن والسياسة والإعلام.

وذكرت تقارير محلية أن فيديو رقص أوباما نشرته المطربة الأمريكية إيريكا (بادو) عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، حيث ظهر فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق وهو يحمل ميكروفوناً، ويرقص في وسط حلبة الرقص المرتفعة.

وقالت التقارير إن جزيرة مارثا فينيارد، التي أقيم عليها حفل عيد ميلاد أوباما (60 عاما) كانت مليئة بالضيوف الذي قدموا قبل الحفل بأيام، ومن ضمنهم العديد من المشاهير.

وأعرب الكثير من رواد السوشيال ميديا عن غضبهم بعد انتشار لقطات من حفل عيد ميلاد أوباما، بسبب تجاهله التام هو وضيوفه للإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فايروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن حفل عيد ميلاد أوباما أقيم مساء السبت، حيث كان من المقرر في البداية أن يحضره نحو 400 شخص، لافتة إلى أنه تم لاحقاً تقليص حضور الحفل بسبب انتشار متحور دلتا الهندي.

وقد أظهرت الصور المتداولة من الحفل وجود حشد كبير من الأشخاص المدعوين، حيث لم يلتزموا تقريباً بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، وأهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضافت التقارير أن حفل عيد الميلاد كلف نحو 12 مليون دولار، حيث أقيم في منتجع بالقرب من منزل باراك أوباما في جزيرة مارثا فينيارد، وقد شمل الحفل أصنافاً فاخرة وغالية من الأطعمة.