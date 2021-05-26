قبضت السلطات المغربية على شاب، تورط في توثيق ونشر مقطع فيديو على منصات التواصل، يظهر فيه معرقلاً طريقاً عاماً تمر منه عربات الترام (قطار داخلي)، ما يهدد سلامته الجسدية ومستخدمي الطريق. وفي التفاصيل، وفق صحف محلية (الثلاثاء)، وضع الشاب طاولة ومقعداً على سكة الترام، وبمجرد اقترابه جلس على الطاولة ليلحقه النادل بفنجان قهوة ليرتشفه غير مبالٍ بالترام الذي قابله بظهره، ما دفع السائق لإيقافه حفاظاً على روح الشاب الذي لم تهمه حياته بقدر حرصه على توثيق فيديو لنشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحصد «اللايكات» والمشاهدات. يذكر أن الواقعة ليست الأولى، إذ وثق الشاب مقاطع سابقة خطيرة للسبب ذاته.