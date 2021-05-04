خرج لاعب الزمالك ومنتخب مصر محمود جنش عن طوره بعدما وقع ضحية مقلب «رامز عقله طار» (الثلاثاء)، وفي تقديم رامز له قال: «حارس مرمى عنيد ومكافح، جلس على دكة الاحتياط سنتين، واتغير عليه حراس كثر، وهو ثابت مكانه»، وأضاف: «حد يصد ضربة جزاء وهو مطلع لسانه»، مختتما: «زومبي حراسة المرمى، الجون اللي مبيونّش»، في إشارة إلى حركته الدائبة.وعاش «جنش» تجربة مرعبة فى لعبة «كبسولة الهواء» أثناء طيرانها فى الهواء، قبل أن يصدم بتعطلها، ومن ثم دفعه منها باتجاه حمام السباحة، وسط عصبية جنونية من اللاعب، حتى قبل أن يكتشف شخصية رامز الحقيقية، وحين أزاح رامز القناع دخلا في حالة هستيرية من الضحك.وعن أمنياته، قال جنش لـ« حسن العسيري»: «تمنت أن أصبح مهندسا، ولو أعرف إني رايح ملاهي في الرياض، كنت جبت الأولاد»، ليعلق رامز ساخرا: «ولادك ذنبهم إيه يشوفوك وأنت بتتبهدل».