حذرت دراسة أمريكية من انهيار الغطاء الجليدي غرب أنتاركتيكا بفعل درجات الحرارة العالية، ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار إلى 13 قدماً، وهي نتيجة أسوأ كثيرا مما توقعه العلماء، كون هذا الارتفاع سيغرق العديد من المناطق الساحلية حول العالم. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، يقول مؤلفو الدراسة بجامعة هارفارد الأمريكية: «تشير النماذج الحالية إلى أن ذوبان الجليد الذي يمتد على أكثر من 750 ألف ميل مكعب، سيكون مخيفا»، في المقابل، قالت المشاركة في الدراسة طالبة الدكتوراة ليندا بان: «حجم التأثير صدمنا، كنا نعمل في مشروع آخر لكننا اتجهنا لغطاء أنتاركتيكا حين لاحظنا أنه ينتج كميات مهولة من المياه».