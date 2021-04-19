قالت منظمة الصحة العالمية WHO، إن نسق الزيادة في الإصابات بفايروس كورونا ومعدل الوفيات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقاً. فيما أعلنت ممثلة المنظمة في روسيا ميليتا فوينوفيتش (الأحد)، أنه حتى 12 أبريل 2021، وفقا للإحصاءات هناك أكثر من 135 مليون إصابة وقريب من الـ3 ملايين وفاة في جميع أنحاء العالم. وأضافت: سجلنا زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، دون تراجع، وزيادة في عدد الوفيات على مدار 4 أسابيع متتالية.. لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفايروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان ما يستوجب من الجميع الحذر وتطبيق الاحترازات.