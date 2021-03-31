فرضت إيطاليا الحجر الصحي لمدة 5 أيام على الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وذلك في محاولة لمنع الرحلات خلال عطلات عيد الفصح والحد من تفشي فايروس كورونا.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إنه وقع المرسوم بالقرار الجديد أمس الثلاثاء.

وينص القرار على ضرورة إجراء اختبار للكشف عن الفايروس قبل الوصول إلى إيطاليا، والخضوع لـ5 أيام من الحجر الصحي مرة واحدة في إيطاليا، واختبار آخر للكشف عن الفايروس للخروج من الحجر الصحي، وذلك بالنسبة لأي شخص يدخل إيطاليا قادما من أي من دول الاتحاد الأوروبي.

ولطالما فرضت إيطاليا الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود استثناءات كثيرة، بما في ذلك المقيمون العائدون من رحلات العمل القصيرة وأولئك الذين يسافرون على متن رحلات مع إجراء اختبارات عند المغادرة والوصول.