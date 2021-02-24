انهالت الانتقادات على مالكة مزرعة في جنوب إفريقيا، بعدما نشرت صورة لها وهي تحمل بين يديها قلب زرافة صوّبت عليها سلاحاً وقتلتها، واعتبرت المالكة أن قلب الزرافة «هدية بمناسبة عيد الحب».

وكشفت صحيفة The Independent البريطانية، أن ميريليز فان دير ميرفي، البالغة من العمر 32 عاماً، قتلت الزرافة وانتزعت قلبها خلال رحلة صيد لجمع تذكارات أو جوائز، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وظهرت ميرفي في سلسلة من الصور نُشِرَت على صفحتها في فيسبوك، وهي تُمسك بالقلب الغارق بالدماء، وكتبت تعليقاً على الصور: «هل تساءلت يوماً عن حجم قلب الزرافة؟ سعادتي لا توصف بهديتي الكبيرة لعيد الحب!».

ونشرت ميريليز صورة لها وهي تحمل بندقية وتقف إلى جانب جثة زرافة ضخمة، وكتبت أنها انتظرت صيد «ذكر الزراف الأسود الضخم» منذ 2016، مضيفةً: «حيوانات أكثر من قدرتي على العد، لكنني ما زلت أتحمس في كل مرة».

وأقيمت الرحلة التي نظمها زوجها لتكون هدية عيد الحب، بالقرب من مدينة صن سيتي شمال غربي عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ، بحسب ما ذكرته صحيفة The sun البريطانية.

وقالت ميرفي، التي وصفت الزرافة: «لم أصدق عيني، كان أسود اللون وكبيراً، وعجوزاً لدرجة أنه تجاوز عمره، ولم يكن المالك يعرف ما إذا كان سيعيش لـ3 أشهر أخرى!».

وبعد قتل الزراف البالغ من العمر 17 عاماً -وهو من نوع يدرجه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة على أنه «معرض للخطر»- قالت ميريليز إنَّ «المشاعر غمرتها لأنها كانت تنتظر الحصول على هذه الفرصة منذ سنوات!».