أعادت وفاة وزير النفط السعودي السابق أحمد زكي يماني، تسليط الضوء على مسيرته الحافلة الممتدة لعقود، التي ترك خلالها بصمته في التاريخ العربي والدولي، وغيّر «قواعد اللعبة» في ما يتعلق بالنفط والاقتصاد العربي. إلا أن حدثا مفصلياً لا يزال يُذكر بتفاصيله حتى اليوم، ظل عالقاً في مسيرة يماني وذاكرة متتبعي سيرته، ألا وهو تعرض يماني و10 وزراء نفط آخرين للاختطاف خلال اجتماع لـ«أوبك» في فيينا عام 1975، من قبل إلييتش راميريز سانشيز الإرهابي المعروف عالمياً بـ«كارلوس الثعلب»، الذي كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورفيقه أنيس نقاش. وكان وزير النفط السعودي ونظيره الإيراني هدفين رئيسيين للمختطفين، حتى أن كارلوس صرح لاحقاً أن التعليمات نصت على إعدام يماني في نهاية العملية. ونقل شهود عيان أن الوزير يماني حاول التفاوض مع كارلوس لإطلاق سراح جميع الرهائن، ولكن طلبه قوبل بالرفض. وأوردت تقارير إعلامية أن عملية الاختطاف استمرت نحو 46 ساعة، وتم نقل الوزراء والمختطفين إلى الجزائر، حيث تم الإفراج عن جميع الرهائن ومن بينهم وزير النفط الجزائري، لكن رُفض السماح بالإفراج عن وزراء الدول ومن ينوب عنهم. ثم توجهت الطائرة إلى ليبيا حيث أُفرج عن وزير النفط الليبي، ومنها إلى تونس، حيث رفض المسؤولون هبوط الطائرة، لتعود للهبوط في الجزائر. وهناك، تم التفاوض مع الخاطفين وإقناعهم بالإفراج عن جميع الرهائن. وعُرف كارلوس ونقاش بنضالهما المزيف تجاه القضية الفلسطينية وعدائهما العلني للسعودية، حتى أن كارلوس اتهم بمجموعة أعمال إرهابية ضد عدد من الدول الأوروبية. وفي 1994 تم القبض على كارلوس في السودان، وسُلم إلى فرنسا حيث يقضي حالياً حكماً بالسجن المؤبد هناك، فيما توفي نقاش، أمس (الاثنين)، بعد إصابته بفايروس كورونا في دمشق. وعن تعرضه للاختطاف، قال يماني «الأمر لا يتعلق بالنفط كان هناك زعيمان عربيان يقفان خلف هذه العملية بسبب خلافاتهما مع السعودية، وكنت أنا كبش الفداء. قال لي كارلوس إنه سيأخذني إلى اليمن الجنوبي ويعدمني مع نظيري الإيراني، وقد اعتقدت أنني سأقتل فعلاً، ودونت وصيتي».