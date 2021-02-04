انقذت فرق الدفاع المدني بتبوك اليوم (الخميس) بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، 4 مواطنين احتجزتهم السيول جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة.



وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: باشر مدني ⁧‫تبوك‬⁩ حادثة احتجاز (4) مواطنين داخل مركبتهم جنوب مدينة تبوك، وتم إنقاذهم بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، موكدة أنهم بصحة جيدة.