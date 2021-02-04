انقذت فرق الدفاع المدني بتبوك اليوم (الخميس) بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، 4 مواطنين احتجزتهم السيول جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: باشر مدني تبوك حادثة احتجاز (4) مواطنين داخل مركبتهم جنوب مدينة تبوك، وتم إنقاذهم بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، موكدة أنهم بصحة جيدة.
طيران «فيصل الجوية» ينقذ مواطنين احتجزتهم أمطار تبوك
انقذت فرق الدفاع المدني بتبوك اليوم (الخميس) بمشاركة طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، 4 مواطنين احتجزتهم السيول جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة.