أثار مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو على يد زوجها خنقا، غضبا واسعا في العاصمة بيروت، بينما خرج القاتل مبررا فعلته في اتصال هاتفي بقناة «الجديد» اللبنانية (الإثنين) زاعماً اكتشافه خيانتها، وحين همت بالصراخ وضع يده على فمها ولم يقصد قتلها. فيما أكدت شقيقتها أن الزوج إبراهيم غزال سرق سيارة المغدورة وأموالها وذهبها وهاتفها الشخصي، وفر هاربا بعدما لفظت أنفاسها بمنزلهما في منطقة عين المريسة بالعاصمة اللبنانية. وأضافت: «عانت أختي من التعنيف لسنوات، إذ اعتاد الجاني ضربها وسبها بألفاظ جارحة». بدروه أكد والد الضحية أن الطبيب الشرعي أخبره أن ابنته لم تفلح في تخليص رقبتها من قبضة الجاني.