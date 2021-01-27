أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتحمل المسؤولية كاملة، بعدما تخطى عدد الوفيات بفايروس كورونا في بريطانيا (الثلاثاء) حاجز الـ100 ألف حالة وفاة، لتصبح المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم للخروج من الأزمة الصحية التي تفاقمت بسبب ظهور نسخة متحورة من الفايروس المستجد على أراضيها.

وقال: «آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة».

وأضاف جونسون: «من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم».

ومنذ أن تباهى جونسون بمصافحة مرضى في المستشفى في أوائل مارس الماضي، تواجه البلاد التي أعيدت فرض تدابير الإغلاق فيها، الموجة الثالثة من الوباء، وهي أكثر ضراوة بسبب النسخة الجديدة من الفايروس التي تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكا.