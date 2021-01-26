فوجئت الصحفية الأمريكية لورين وولف بقرار طردها من صحيفتها «نيويورك تايمز» بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في «تويتر» تشير فيها إلى شعورها بالقشعريرة لدى هبوط طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قاعدة أندروز الجوية. ووفق الصحيفة (الثلاثاء) تعرضت وولف لسيل من الانتقادات، بينما احتشد العديد من الإعلاميين للدفاع عنها. وقالت المتحدثة باسم الصحيفة دانييل رودس: «هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة المتداولة في تويتر.. ولأسباب تتعلق بالخصوصية لا نتدخل في تفاصيل أفعال الموظفين، نحاول إعادة وولف التي تعمل لدينا بعقد». بدورها علقت نقابة عمال الـ«تايمز»: «نحقق في الوضع لاسيما أن الواقعة ضمن الحقوق الأساسية للصحافة المستقلة والموضوعية».