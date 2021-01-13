أنهى المخرج الكويتي حسين أبل تصوير المشهد الأخير من مسلسل «الوصية الغائبة» المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم، بطولة مجموعة من الفنانين بينهم جاسم النبهان، وعبدالإمام عبدالله، وعبدالرحمن العقل، وزهرة عرفات، وعبير الجندي، وغيرهم. ويقول مؤلف ومنتج العمل الأديب الكويتي مشاري العميري: «نأمل أن نساهم في إعادة بوصلة الدراما الكويتية إلى مسارها الصحيح عبر طرق أبواب الدراما التراثية التي تدور رحاها في الحقب الزمنية من تاريخ الكويت، لكبح جنوح الأعمال التي شهدتها السنوات الأخيرة». وتابع: «العمل يطرق باب الوفاء بين التجار قديماً، ويبرز كيف خلت علاقتهم من الصراعات التي يدعيها البعض». واختتم: «قدّم أبل رؤية إخراجية وصورة جميلة تستحق المشاهدة».