توصل باحثون كنديون إلى تركيبة جديدة في بخاخ للأنف قادرة على قتل فايروس «كورونا» بنسبة 99.9%، وتقي من تكاثره وانتشاره في الرئة، ويتسم البخاخ بسهولة الاستخدام عن غيره من الوسائل الوقائية الأخرى، وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن البخاخ الجديد دخل حيز التجارب السريرية، في بريطانيا، وفقًا لبيان صحفي، أصدره المنتجون والشركة المصنعة «سانوتيز للبحث والتطوير».

وتظهر فعالية الرذاذ من خلال قتل الفايروس في المسالك الهوائية العليا، التي تتكون من الأنف والتجويف الأنفي والحنجرة والبلعوم، ما يمنع الفايروس من التكاثر والانتشار في الرئة.

وقام فريق من الباحثين بـ«فانكوفر»، كندا، بتطوير الرذاذ الأنفي «سانوتيز»، الذي تدخل مادة أكسيد النتريك في تركيبته، وأطلقوا عليه اسم «نونس» اختصارًا، حيث ثبتت فعاليته بنسبة 99.9% في قتل فايروس كورونا، وفقًا لفحوصات معملية مستقلة أجريت في معهد الأبحاث المضادة للفايروسات بجامعة أوتاوا الكندية.

وأظهرت دراسات أخرى انخفاضًا في عدوى «كوفيد-19» بنسبة 95%، وفق ما أظهرت الاختبارات التي أجريت على القوارض.

واستخدم الباحثون، من خلال هذا «العلاج الفريد»، مادة أكسيد النتريك، التي يتم إنتاجها في الجسم، لمكافحة تأثيرات فايروس سارس كوف 2، وهو الفايروس الذي يتسبب في الإصابة بـ«كوفيد-19»، الذي يمكن استعماله عن طريق بخاخ للأنف أو مضمضة للحلق أو غسول أنفي.

وقال أستاذ الأمراض العصبية مدير معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية بجامعة لندن بانكاج شارما: نرحب بأي تدخل للتعامل مع فايروس كورونا، والحقيقة أن وجود رذاذ أنفي سهل الاستعمال نسبيًا وبسيط، كما يمكن أن يكون علاجًا فعالاً، هي أنباء تلقي ترحيبًا وتقدم تطورًا مهمًا في درعنا الدوائي ضد المرض المدمر.

وأضاف: مستشفيات أشفورد وسانت بيترز، التي تُجرى فيها أيضًا تجارب سريرية، وأمانة مؤسسة هيئات الصحة الوطنية البريطانية تفخر بأنها في طليعة من يجربون هذا التدخل الدوائي ضد الفايروس.

من جانبه، أشار الوزير البريطاني السابق، روب ويسلون، الذي يمثل منتج «سانوتيز» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الرذاذ الأنفي كأحد الوسائل المكافحة للفايروس قبل تطبيق تطعيم السكان على نطاق واسع باللقاح.

وقال «ويلسون» إنه إذا ما أُكدت نتائج المرحلة الثانية الحالية في كندا -وهي حسبما نتوقع مشجعة جدًا- والتي توصل إليها معهد الأبحاث المضادة للفايروسات، والدراسات المستمرة في جامعة ولاية كولورادو، فإن هذا الرذاذ «سانوتيز» سوف يجد طريقه إلى الموافقة الطارئة في كندا، كي يجري طرحه كمنتج في السوق كجزء من المكافحة العالمية المستمرة ضد هذه الجائحة القاتلة.

وأضاف الوزير البريطاني السابق: برنامج التلقيح مهم، ولكن توزيع اللقاحات على الجمهور العام سوف يستغرق وقتًا، ومن ثم قد تتطور سلالات متحورة من الفايروس، مما يستلزم إضفاء تغييرات في اللقاح، كما أن المدة التي سوف تستمر فيها الحماية المناعية ليست معروفة.

وأردف: ليس واضحًا أيضًا ما إذا كانت اللقاحات سوف تقي من التطعيمات من الإصابة أو احتمال نقل الفايروس لآخرين يفتقرون للحماية.

وأكد «ويلسون» أنه بناءً على هذه الأسباب، من المهم أن نعجَّل بتوفير واستكشاف منتجات دوائية بسيطة وآمنة ورخيصة الثمن، يمكن صرفها دون روشتة علاجية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.