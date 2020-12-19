بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أطلقت الهيئة أول بروفة من نوعها لفنان على قيد الحياة، وذلك لتوثيق أعمال فنان العرب محمد عبده.وقالت الهيئة على حسابها في «تويتر» (الجمعة): «محمد عبده هو أول فنان يظهر بهذه التقنية، وسيتم توثيق جميع أغنياته على مدار تاريخه الطويل، ما يمكن الجميع من متابعتها للأبد، وأن يروا محمد عبده لمئات السنين يعيد الأغاني التي نحبها ونطرب بسماعها».وظهر «أبونورة» بذات التقنية ليخاطب جمهوره ومحبيه قائلاً: «مساء الخير.. الليلة سنقوم بأداء نوعية جديدة من الأغاني».يذكر أن محمد عبده أول فنان بالعالم يتم أرشفة نتاجه الفني بهذه التقنية الحديثة.