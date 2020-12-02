نشرت السلطات اليابانية طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات تصوير حراري لتعقب الدببة بعد سلسلة من المواجهات الخطيرة مع البشر، حسبما قالت وسائل إعلام محلية (الثلاثاء).

وأشارت صحيفة «نيهون كيزاي شيمبون» إلى استخدام مجموعات المواطنين المحليين وإدارة الإطفاء في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية للطائرات المسيرة لرصد الدببة.

وقال التقرير، إن التصوير الحراري يساعد في العثور على الدببة في الظلام، وبين الأعشاب الطويلة. كما أفاد بأنه عندما يتم رصد أحد الدببة، تتم مطاردته بالألعاب النارية.

وتم نشر الطائرات المسيرة في إيشيكاوا بعد سلسلة من هجمات الدببة على البشر.

كما أصبحت الدببة مصدر إزعاج في أماكن أخرى من اليابان. ففي مقاطعة نيجاتا بشمال البلاد، لقيت عجوز حتفها مؤخراً جراء هجوم دب عليها أثناء عملها في مزرعتها.

ويقول الخبراء، إن الدببة من المرجح أن تقترب من الأماكن السكنية البشرية قبل فترة البيات الشتوي، إذا لم تجد ما يكفي من الطعام في الغابات الجبلية.

كما أن تقلص عدد سكان الريف بسبب التغيرات الديموغرافية في اليابان يلعب دوراً في دفع الدببة للبحث عن مصدر رزق في البيئات الحضرية.