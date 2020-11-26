تزامنًا مع المؤتمر السعودي العلمي الثالث الافتراضي للأطفال وصحة الطفل 2020 الذي دعا إليه قسم الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية في الأول من ديسمبر القادم ولمدة ٥ أيام حول مستجدات صحة الطفل دعا رئيس المؤتمر البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا، أستاذ أمراض الأطفال ومرض السكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى ضرورة توجيه الأطفال الصغار واليافعين بعدم الاستهلاك الزائد لاستخدام الجوال وخصوصاً بعد انتشار تطبيقات جديدة للألعاب ووسائل الترفيه.

ساعتان كافيتان يومياً

وقال لـ«عكاظ» أوصت جمعية الأطفال الأمريكية بأن عدد ساعات التعرض لوسائل التكنولوجيا كل يوم لا تزيد عن ساعتين في الأطفال ما بين 5 - 18 سنة ودون الرابعة من العمر يجب عدم التعرض نهائياً لهذه الوسائل، مبيناً أن وسائل التكنولوجيا الحديثة (جهاز التلفاز، الكمبيوتر، ألعاب الفيديو الالكترونية، الأجهزة اللوحية) لها منافع ومضار.

زيادة تناول الوجبات

وأضاف: قمت بدراسة مقطعية مع فريقي البحثي بعيادة الأطفال والغدد الصماء بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لتقييم العلاقة بين معدل كتلة الجسم والوقت المستغرق من الأطفال واليافعين على الأجهزة الالكترونية، وشملت هذه الدراسة المقطعية 541 طفلاً ويافعاً، وقد استغرقت 6 أشهر، وتم الحصول على البيانات وقياسات الطول والوزن والساعات التي أمضاها الأطفال أمام الأجهزة الالكترونية، وتم حساب مؤشر كتلة الجسم وفقاً للمعايير الدولية، وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن 68.4% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة كانوا يمضون ساعتين وأكثر أمام الأجهزة الالكترونية ووجود علاقة طردية بين عدد الأوقات المستغرقة أمام الأجهزة الإلكترونية وزيادة تناول الوجبات خلال المشاهدة، وكذلك قلة أو عدم ممارسة النشاط البدني مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوزن وكتلة الجسم لهذه الشريحة.

تخفيف معدلات السمنة

وخلص إلى القول، إنه تمت التوصية بعد نهاية هذه الدراسة من أجل التخفيف من معدلات السمنة يجب أن لا تزيد الساعات المستغرقة أمام الشاشات الإلكترونية عن أكثر من ساعتين يومياً، وكذلك منع وجود شاشات التلفاز في صالات الأكل وزيادة النشاط البدني.