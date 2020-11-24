أثار خبر طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي موجة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العوضي للخروج عن صمته لكشف حقيقة هذا الخبر، إذ أعاد نشر ما تداولته بعض الصفحات حول الانفصال، عبر حسابه في «فيسبوك» (الثلاثاء)، وعلق متفاجئاً: «إيه ده بجد.. تصدقوا ما عرفتش إلا من هنا»، في إشارة إلى عدم صحته. وتعرض الزوجان للعديد من الشائعات حول الخلافات والطلاق خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أنها المرة الأولى التي يخرج فيها أحدهما نافيا ما يتم تداوله. يذكر أن ياسمين شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ونحب تاني ليه» مع شريف منير.