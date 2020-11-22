يعتقد كثيرون أن السعال أو المغص وغيرها عوارض بسيطة، يمكن علاجها بمسكنات أو مشروبات ساخنة، لكن أطباء «مايو كلينك» الأمريكية يحذرون من 5 أعراض تستوجب عدم تجاهلها واللجوء إلى الطبيب، أبرزها الإفراط في النوم لأكثر من 9 ساعات كونه علامة الإصابة باكتئاب أو التهاب مزمن أو التصلب المتعدد. ويشير فقدان الوزن غير المبرر إلى الإصابة بالسرطان أو مشكلات الغدة الدرقية أو عدوى فايروسية كالالتهاب الكبدي C أو نقص المناعة، فيما يدل تغير لون وحجم الشامة على سرطان الجلد، أما السعال المستمر فيسببه الربو أو ارتجاع الحمض المعدي، وأخيرا يدل ألم البطن في الربع السفلي الأيمن على التهاب الزائدة الدودية.1 الإفراط في النوم (اكتئاب أو التهاب مزمن)2 فقدان الوزن غير المبرر (عدوى فايروسية)3 تغير لون وحجم الشامة (سرطان الجلد)4 السعال المستمر (الربو أو ارتجاع الحمض)5 ألم أسفل يمين البطن (التهاب الزائدة الدودية)