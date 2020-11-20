دعا أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري بكلية طب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، إلى حماية الأطفال من السمنة التي قد تمهد مع مرور الوقت للإصابة بالسكري وخصوصاً مع عدم ممارستهم لأي نوع من الرياضة.

تجنبوا تجريح الأطفال

وقال: «يجب عدم تجريح أو معايرة الأطفال الذين يعانون من السمنة، فعلاج المشكلة أهم من تركها، إذ يجب تجنب مناداة الأبناء الذين يعانون من البدانة بكلمات وعبارات جارحة تمس مشاعرهم، فالانعكاسات النفسية التي تترتب على أطفال السمنة؛ منها الاكتئاب النفسي من نظرة أشقائه أو أصدقائه أو زملائه الطلاب وغيرهم على أنه بدين، مما قد يؤدي إلى العداء والتصرفات غير المحببة، وتأخر التحصيل العلمي، إضافة إلى الإحساس بالنقص واعتزال الجميع والميل للوحدة، والإحباط، والخجل».

خطة علاجية شاملة

وأكد أن مواجهة مشكلة البدانة تتضمن الخطة العلاجية تحت إشراف الطبيب المعالج، وتتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي وقد يلزم التدخل الدوائي والجراحي وفق قرار الطبيب المعالج.

وخلص إلى القول إن المجتمعات العربية مرت بمراحل عدة تطورت فيها الحياة الاجتماعية والاقتصادية بسرعة وبصورة غير تدريجية توفرت فيها المواد الغذائية بصورة كبيرة وبنوعيات هائلة ولم يتبع هذا التطور نوعية صحية لتحديد الاختيار وتنظيم الغذاء، وكان هناك غياب وقصور للتوعية الصحية والغذائية ولم تعط الأهمية الملائمة ما تسبب في ظهور طفرة في الوزن في معظم البلاد العربية مع عدم ممارسة الحركة والمشي والخلود للراحة والاسترخاء والنوم بعد الوجبات الدسمة.

سكري النوع ١و٢

وعن الفرق بين السكري الأول والثاني يقول البروفيسور الأغا: السكري من النوع الأول هو الحالة التي يقوم فيها الجهاز المناعي للجسم بتدمير خلايا بيتا المكونة للأنسولين داخل البنكرياس، وفي بعض الأحيان قد يتم القضاء على خلايا بيتا بطريقة أخرى غير الجهاز المناعي، مثل الإصابة بمرض أو إصابة في البنكرياس، ويُطلق على هذه الحالة اسم السكري الثانوي من النوع الأول، ولكنه مختلف عن النوع الثاني.

أما السكري من النوع الثاني فيمنع الجسم من استخدام الأنسولين بالطريقة المناسبة للجسم، إذ يُصيب هذا النوع الأشخاص في منتصف العمر، ولكن يمكن أن يُصيب الأطفال والمراهقين أيضاً بسبب السمنة والعادات الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة، ويُعتبر النوع الثاني أكثر انتشاراً من النوع الأول.

استضافة عن بُعد

وكانت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة قد استضافت أمس أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري بكلية طب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، والمثقفة الصحية ومنسقة قسم تثقيف وتعليم المرضى تغريد نبيل فطاني، (عن بُعد) للرد على التساؤلات المتعلقة بالسكري النوع الأول والوقاية والعلاج والنصائح المهمة المرتبطة بالحالة.