كشفت دراسة حديثة، أن مناعة المتعافين من «كورونا» تستمر 8 أشهر على الأقل وتمتد لسنوات، ما يدحض دراسات سابقة قالت إن الأجسام المضادة تتلاشى خلال 3 أشهر من التعافي. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء) وجد باحثو معهد لاجولا في كاليفورنيا، أن الخلايا المناعية تبدأ بالانخفاض ببطء في الأشهر التالية للعدوى، لكن كميات كافية لمنع عودة الإصابة تظل فعالة لسنوات. وأجرى الباحثون قياسات دورية لمستوى الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة (T) و(B)، ففوجئوا أن الذاكرة تخزن تلك الخلايا وتصبح متخصصة في ضخ أجسام مضادة تحمي الجسم بنسبة 92%. ما يعني آثارا خفيفة حال عودة الإصابة التي سجلت ندرة حول العالم.