مفاجأة من نوع خاص أعدتها إدارة مهرجان الفضائيات العربية مساء (الإثنين)، إذ نصبت على السجادة الحمراء مجسماً للفنانة الراحلة رجاء الجداوي تخليدا لذكراها. ووفق وسائل إعلام مصرية، تباينت ردود فعل النجوم المشاركين في افتتاح الدورة الـ11 من المهرجان، إذ قبله محمد رمضان، وحرصت أميرة حسن مختار ابنة الراحلة على التقاط الصور التذكارية معه، ومثلها فعلت صابرين، ونيللي كريم، ولاعب الأهلي مؤمن زكريا. بينما كانت لشريف منير لفتة إنسانية مختلفة، إذ قبل يدي الجداوي، أما رحاب الجمل فدخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤية المجسم. يذكر أن إدارة المهرجان أطلقت اسم «رجاء الجداوي» على هذه الدورة، التي شهدت حضور أهم رؤساء الفضائيات.