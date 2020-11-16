تسبب الفنان المصري يوسف الشريف في حالة جدل وانقسام واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن (الأحد) استعداده لتصوير مسلسل بعنوان Covid-25، في ظل الأخبار المتلاحقة حول أزمة الفايروس المستجد، وترقب الجميع اللقاح المنتظر أن ينهي حيرة وقلق العالم التي قاربت على العام.وقال الشريف: «ستتولى زوجتي الكاتبة إنجي علاء تأليف المسلسل المنتظر عرضه خلال رمضان القادم، وسيخرجه أحمد نادر جلال». فيما روجت الشركة المنتجة العمل إعلاناً تحت شعار «يا ترى إيه اللي هيحصل سنة 2025.. من فضلك قبل ما تتفرج إلبس الكمامة».وانقسم جمهور الشريف حول إعلان المسلسل، إذ رفض البعض فكرة الحديث عن أمر مازال يجري في الحاضر، بافتراض أن المسلسل سيتناول أزمة الفيروس المستجد. خاصة أن البشرية مازالت في انتظار مصل للتغلب على عدوى الفيروس المستجد، وبالتالي إن كانت هناك نية للحديث عن الأمر في عمل درامي فلابد من الانتظار حتى تكشف الصورة كاملة. بينما رأى آخرون أنه على خلاف المسلسل الذي قدم في العام الماضي، يختار يوسف الشريف أن يذهب إلى المستقبل مجدداً من خلال طرح القضية بصورة مختلفة.