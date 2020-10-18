يتقدم فايروس كوفيد-19 باطِّراد ليصيب مزيداً من الأشخاص حول العالم. وأضحى بلوغ عدد المصابين به عالمياً 40 مليوناً مسألة وقت فحسب؛ إذ بلغ العدد أمس 39.60 مليون نسمة. ورافق ذلك ارتفاع في عدد الوفيات الذي بلغ أمس 1.10 مليون وفاة. ويبدو الوضع في أوروبا أسوأ مما يمكن وصفه. فقد قررت بلجيكا أنه اعتباراً من غدٍ (الإثنين) سيتم إغلاق منع التجول ليلاً، وإغلاق المقاهي، والمطاعم لمدة شهر. ولن يسمح للبلجيكي بالاختلاط خارج منزله بأكثر من شخص واحد طوال الشهر القادم!. وقال رئيس وزرائها الإكسندر دي كرو إن الأخبار ستكون سيئة خلال الأيام القادمة. وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأول من أن الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المكثفة في مستشفيات أوروبا سيتم استنفادها خلال الأسابيع القادمة. وقررت التشيك إغلاق المدارس، وبناء مستشفى ميداني لاستقبال الحالات المتزايدة. وأعلنت بولندا إغلاق المدارس. أما فرنسا، فنفذت منعاً للتجول في باريس يبدأ من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً. وفي شمال إنجلترا، عمدت حكومة بوريس جونسون إلى إغلاق المطاعم. كما قررت تقييد عدد الأشخاص المسموح لهم بالتلاقي خارج المنازل وداخلها.