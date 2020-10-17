وسط تفشي جائحة كورونا، تتزايد أسئلة العديد من الأشخاص حول مصير اللقاح الموعود، الذي ينتظره كثيرون بفارغ الصبر. وبدورها، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 5 أمور قد تهمك عن تطوير لقاح فايروس كورونا. وشددت المراكز على أن سلامة لقاحات كوفيد 19 تعتبر الأولوية القصوى في تطوير اللقاح. وأشارت إلى أنه قد يكون متاحاً إمداد محدود من اللقاحات قبل نهاية 2020، لكن الإمدادات ستزداد باستمرار في الأسابيع والأشهر القادمة، موضحة أنه في حال كانت إمدادات اللقاحات محدودة، فقد تُعطى الأولوية لبعض الفئات للحصول على اللقاح أولاً. وأكدت أن التكلفة لن تكون عقبة أمام الحصول على لقاح ضد كوفيد 19.- إمداد محدود من اللقاح قبل نهاية 2020- التكلفة المادية لن تكون عقبة أمام الحصول على اللقاح- سلامة اللقاح تعتبر الأولوية القصوى- تُعطى الأولوية لبعض الفئات لاستخدام اللقاح- تحديث مخططات اللقاح مع توافر معلومات جديدة