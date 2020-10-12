أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تدشين نظام إغلاق من 3 مراحل لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا المستجد في إنجلترا.

وأوضح جونسون في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني أن النظام الجديد يشمل 3 مستويات تنبيه محلية - «متوسطة» و«عالية» و«عالية جدًا» - سيتم تطبيقها في جميع أنحاء إنجلترا اعتمادًا على معدلات الإصابة المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق حالة الإغلاق التام على الصعيد القومي مرة أخرى لا يمثل الإجراء الصحيح، ولكن على الرغم من ذلك يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح وقطع الطريق أمام انتشار المرض.

مما يذكر إن أجزاء واسعة من إنجلترا تخضع لحالات إغلاق جزئي من الدرجة الثانية ضمن النظام الجديد، كما يتوقع أن تفرض إجراءات مشابهة في مناطق أخرى خلال الأيام القادمة.