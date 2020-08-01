أعلنت المفوضية الأوروبية، (الجمعة)، أنها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27 نحو 300 مليون جرعة من عقار ضد مرض«كوفيد-19»، الذي تعمل عليه مجموعة سانوفي الفرنسي.

ونقل موقع سكاي نيوز عن المفوضية قولها إنها تواصل «مناقشات مكثفة» مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل.

وكانت بريطانيا وقعت قبل يومين اتفاقية مع الشركة الفرنسية لحجز 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فايروس كورونا.

ويجري حاليا تطوير أكثر من 150 لقاحا في العالم لمواجهة كورونا، لكن لم يحصل أي لقاح في العالم على الموافقة حتى الآن لاستخدامه في الوقاية من الفايروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وأصاب الملايين.

وقالت شركة «سانوفي» إنها تتوقع الحصول على الموافقة الدولية على لقاحها الذي تطوره في النصف الأول من العام القادم.

ووعدت الشركة، التي أصبحت في صدارة مطوري اللقاحات، بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو مليار جرعة سنويا.