أحيا الممثل المصري أحمد الفيشاوي الذكرى الأولى لرحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، برسالة مؤثرة أرفقها مع صورة نادرة نشرها على حسابه على «أنستقرام» من مرحلة طفولته مع والديه الفيشاوي الكبير وسمية الألفي، إذ كتب: «إلى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله، قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي. أسألكم الفاتحة لأحد أساطير السينما المصرية». وتحل (السبت) الذكرى الأولى لرحيل الفيشاوي الكبير الذي توفي في 25 يوليو عام 2019، بعد صراع مرير مع مرض السرطان. وقالت تقارير محلية إن وفاته جاءت بعد دخوله في غيبوبة.وكشف الفيشاوي الصغير عبر حساباته على مواقع التواصل في وقت سابق أن والده الراحل أوصاه بأن «يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان»، مشيرا إلى أنه نفذ ذلك وسط أهله وناسه في بلده، كما أوصاه أن ينفذ مشروعا سينمائيا مؤجلا عن المطران كابوتشي، ليرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، وليؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.