شيّع الفنان حمادة هلال جثمان والدته بعدما صلى عليها عدد من الأقارب والأصدقاء. وحضر تشييع الجثمان المطربون محمود الليثي وأحمد جمال ومحمد قماح. وتم دفن جثمان الراحلة بمدافن الأسرة بطريق العين السخنة.

وتوفيت والدة حمادة هلال اليوم (الثلاثاء) بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى في الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان حمادة هلال طالب جمهوره بالدعاء لوالدته في الأيام الماضية، ونشر عبر حسابه على انستغرام صورة تجمعه بوالدته خلال أداء مناسك العمرة، معلقاً: «أسألكم الدعاء.. ‏يا رب اشف أمي.. يا رب ‏اشف أمي.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».