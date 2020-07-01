أعلنت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) أنها وافقت على بدء تجارب سريرية على 4 لقاحات محتملة ضد فايروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة ستيفن هان، خلال مؤتمر صحفي له، إن هناك 144 تجربة جارية للأدوية والعقاقير ضد كورونا، مشيرا إلى أنه يتوقع صدور النتائج نهاية الصيف الحالي أو بداية الخريف.

وأكد أنه تمت الموافقة على بدء التجارب السريرية لـ 4 لقاحات ضد الفايروس، فيما لا تزال 6 لقاحات أخرى قيد الدراسة، بحسب موقع «سكاي نيوز».

وكانت الإدارة الأمريكية قد أطلقت في مايو الماضي مشروعا يهدف لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح ضد فايروس كورونا بحلول يناير 2021.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين وعدد الوفيات بالفايروس.