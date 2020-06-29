تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفايروس كورونا المستجد حول العالم مستوى الـ500 ألف حالة وفاة، حسب ما أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية اليوم الاثنين.

وقالت الجامعة إنه وفقا للحصيلة التي أعدتها، فإن عدد حالات الوفاة بالفايروس المسجلة بلغ 500108 حالة، أغلبهم في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد الوفيات 125714.



وأشارت الجامعة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفايروس حول العالم بلغ 10 ملايين و63 ألفا و319 حالة.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.



وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.