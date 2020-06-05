يُعد منتزه الملك عبدالعزيز بعشيرة من أكبر المنتزهات الطبيعية التي كان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - يخيم فيها عند قدومه إلى مكة المكرمة خلال مواسم العمرة والحج.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - افتتح المنتزه عندما كان ولياً للعهد عام ١٤٢٢هـ، بعد أن قامت أمانة محافظة الطائف بتجديده ليصبح منتزهاً مفتوحاً للمواطنين.

وتبلغ مساحة المنتزه الحالية أكثر من ١٠٠ ألف متر مربع، مع وجود مساحات إضافية على جنبات المنتزه يمكن إضافتها للمساحة الحالية.

ويضم المنتزه أماكن للجلوس وملاعب وملاهي للأطفال، إضافة إلى مسجد ودورات مياه ومواقف للسيارات، كما تم عمل شبكة مياه لري الأشجار والمسطحات الخضراء.