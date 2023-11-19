أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الأحد)، تعديل مسمى ثلاثة ملاعب إلى مدن رياضية، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفق خطط شاملة، تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.وكشفت الوزارة أن قائمة الملاعب التي تضمنها التعديل، شملت كلاً من استاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالرياض، إضافة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.وطبقًا للإعلان، فإن المسمى الجديد للملاعب الثلاثة سيكون: مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية في الرياض، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك أسوةً بالعديد من المدن الرياضية بالمملكة، ومنها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث جاء القرار وفق خطة متكاملة، تعمل عليها وزارة الرياضة -حالياً- لتطوير مختلف المنشآت الرياضية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وتتضمن مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية، الملعب الرئيسي والرديف، ومبنى معسكر الفرق الرياضية وفندقاً، وصالة رياضية مغلقة، فضلًا عن مبنى إداري متكامل، أما مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فتشمل الملعب الرئيسي والرديف، وصالة رياضية مغلقة، فضلًا عن ملعب تنس أرضي، ومسبح أولمبي، ومبنى إداري متكامل، إضافة إلى مبنى لبيت الشباب، فيما ستشهد مدينة الملك فهد الرياضية إنشاء مرافق رياضية إضافية، تغطي الألعاب المختلفة، لتصبح مدينة رياضية متكاملة.ويتناغم هذا القرار مع الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارة الرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في مختلف مدن ومناطق المملكة، وصولًا إلى الأهداف المعلنة في ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027، وبما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.