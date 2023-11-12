علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن مناقشات عدة شهدتها الأيام القليلة الماضية بين مسيّري النادي الأهلي ومدرب الفريق ماتياس يايسله لبحث تداعيات تراجع نتائج الفريق. وكشفت المصادر أن المدرب الألماني قدم للأهلاويين تصوراً متكاملاً عن احتياجاته في فترة الانتقالات الشتوية لتساعد في تسريع وتيرة نجاح الفريق فنياً وترفع من قدراته داخل الملعب، ما يسهم في تحسن النتائج بأسرع وقت ممكن.

وأكدت المصادر أن يايسله أبلغ الأهلاويين بأن احتياجه الرئيسي في فترة الانتقالات القادمة هو التعاقد مع مهاجم بديل للبرازيلي روبيرتو فيرمينو، مع انتظار عودة المدافع التركي دميرال من الإصابة وتقييم الإضافة الفنية التي سيقدمها للفريق في الفترة التي تسبق فتح باب الانتقالات، وفي حال لم يتمكن من تقديم الإضافة المرجوة يتم استبداله بلاعب في خط الوسط المتأخر، وعدا ذلك طالب المدرب باستمرار كافة اللاعبين مع الفريق حتى نهاية الموسم.