ينهي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تحضيراته الفنية لمباراته المهمة أمام المنتخب الهندي غداً (الخميس) الساعة (2:30) ظهراً، ضمن دور ثمن النهائي في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).وسيجري مدرب منتخبنا الوطني الكابتن سعد الشهري مناورة كروية اليوم (الأربعاء)، سيركز على تطبيق اللاعبين للجوانب الفنية والتكتيكية، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الهند في دور (16) من دورة الألعاب الآسيوية، ويطمح مدرب «الأخضر الأولمبي» في مواصلة المشوار في البطولة والسعي لحصد الذهب. وكان المنتخب السعودي تأهل بعد أن حل ثانياً في مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما تأهل المنتخب الهندي بعد أن حصد 4 نقاط في المركز الأول في مجموعته.