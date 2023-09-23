افتتح فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ رسمياً اليوم (السبت) دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من أكتوبر القادم، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من رؤساء الدول العالمية والآسيوية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.

كما شهد حفلة الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف السيد راجا راندير سينغ.

واشتملت الحفلة، التي أقيمت على ملعب «بيج لوتوس» الأولمبي بحضور أكثر من 80 ألف متفرج، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بداية بالفلكلور التراثي، ثم كلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وكلمة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفلة الموسيقية والصامتة، التي تطرقت لتاريخ الصين، وعرض الشعلة الخاصة بالدورة، أعقبها عرض طابور الدول الآسيوية الـ45 المشاركة بالدورة، ثم إطلاق الألعاب النارية الرقمية التي تنفذ لأول مرة في مثل هذه المنافسات.

دنيا والشربتلي يحملان العلم السعودي

حمل العلم السعودي خلال مسيرة البعثة السعودية في طابور العرض اللاعبة دنيا أبو طالب، والفارس أحمد الشربتلي.

وعبر الشربتلي عن اعتزازه برفع علم المملكة في المحفل الآسيوي بجانب زميلته دنيا، مشيراً إلى أن ذلك يدعو للفخر وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنياً أن يوفق وزملاؤه بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.

فيما أبدت دنيا أبو طالب فخرها بحمل العلم السعودي للمرة الثانية في مسيرتها بعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة (قونية 2022)، وقالت: «أطمح لتقديم مستوى مشرف يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالمملكة، والمتابعة المستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي».

الطاولة تخرج من المجموعة الحديدية

خسر المنتخب السعودي لكرة الطاولة للفرق اليوم (السبت) أمام فيتنام في ثاني لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة (3-1).

وكان الأخضر قد خسر أمس (الجمعة) من المصنف الأول عالمياً الصين بنتيجة (3-0).

ومثل الأخضر في المواجهتين علي الخضراوي وعزام عالم وتركي المطيري وخالد الشريف.

وبهذه النتائج خرج أخضر الطاولة من منافسات الفرق بعد أن وضعته القرعة في المجموعة الحديدية، مع تبقي مشاركته في منافسات الزوجي والفردي.

البخاري والمغيص يدشنان مشاركة التايكوندو

يفتتح لاعبا المنتخب السعودي للتايكوندو وحيد المغيص وأبرار البخاري منافسات مسابقة التايكوندو عند التاسعة من صباح غد (الأحد) بتوقيت الصين بتواجدهما في فئة البومسي.

زوجي التجديف في سباق تحديد المراكز

يواصل لاعبا المنتخب السعودي للتجديف تركي العارف وسلطان الشالي مشاركتهما بالدورة، عندما يتواجدان في تمام الساعة 9:20 من صباح غد (الأحد) بتوقيت الصين، في منافسات الزوجي لمجموعة (B) لتحديد المراكز من 6-12، في بحيرة فويانغ للرياضات المائية بهانغتشو.

ويشارك العارف والشالي في منافسات السباق، إلى جانب منتخبات كازاخستان والفلبين وإندونيسيا وباكستان وتايلند.

مجاهد يدشن مشاركة الإلكترونية

أنهى لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد مجاهد اليوم (السبت) تدريباته الفنية، استعداداً لمشاركته بالدورة، عندما يتواجد في منافسات لعبة (EA Sports FC Online) عند العاشرة والنصف من صباح غد (الأحد) في المقر المعدّ لمنافسات الرياضات الإلكترونية بالدورة.

حقباني التنس في مواجهة قطر ومنغوليا

يفتتح لاعب المنتخب السعودي للتنس عمار الحقباني مشاركته بالدورة، عند الثانية عشرة من ظهر غد (الأحد)، عندما يلتقي نظيره القطري راشد نايف في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للرجال.

وفي السيدات، تدشن شقيقته (يارا) مشاركتها بالدورة عصر غد (الأحد) بلقاء نظيرتها المنغولية (مارالجو شومجاف) في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للسيدات.

«اليد» يفتتح مشاركته باليابان

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد أولى مواجهاته بالدورة بلقاء نظيره الياباني في مركز الرياضات بجامعة (gongshang) عند الرابعة من عصر غد (الأحد) بتوقيت الصين، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما إيران ومنغوليا.

ويمثل أخضر اليد في الدورة 16 لاعباً، وهم: حسن الجنبي، علي الصفار، عباس الصفار، أحمد العلي، صادق المحسن، مرهون الماء، عبدالله الحليلي، حيدر الخضراوي، حيدر آل حسن، مهدي آل سالم، محمد آل عباس، عبدالله آل حماد، علي التاروتي، عبدالله آل عباس، حسين فريج، جهاد أبو علوة.

«القدم» يبحث عن التأهل أمام فيتنام

يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية، وذلك عندما يلتقي نظيره الفيتنامي في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو عند الثانية والنصف من ظهر غد (الأحد) بتوقيت المملكة (السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين).

وكان الأخضر قد أنهى تدريبه اليوم بمشاركة جميع اللاعبين، الذي اشتمل على تمارين استرجاعية لياقية، والتدريب على الكرات العرضية، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.

يذكر أن الأخضر قد تعادل سلباً في أول لقاءاته بالدورة أمام إيران، قبل أن يكسب نظيره المنغولي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي.