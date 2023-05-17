فرّط المتصدر الاتحاد بثلاث نقاط ثمينة بعد تعادله مع مضيفه الهلال رغم تقدمه بهدفين، إذ أدرك الهلال التعادل في الوقت القاتل، فيما تمكن النصر من الفوز على مضيفه الطائي بهدفين دون مقابل. وجاء اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.شهد لقاء الهلال والاتحاد تفوقاً اتحادياً مبكراً بإحرازه هدفين في نصف الساعة الأولى، إذ توغل إيغور كورنادو بين دفاعات الهلال ومرر كرة لعبدالرزاق حمدالله ليعيدها لكورنادو ويسددها في المرمى هدفاً أول للاتحاد (د:8). وعاد عبدالرزاق حمدالله لصناعة الهدف الثاني بعد أن مرر الكرة لزميله أحمد بامسعود ليسددها أرضية على يسار الحارس عبدالله المعيوف هدفاً ثانياً للاتحاد (د:30). وقبل نهاية الشوط الأول سدد مصعب الجوير كرة خادعة تصدى لها الحارس مارسيلو غروهي، ولكن بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسبها الحكم هدفاً أول للهلال (د:41). وفي الوقت بدل الضائع سدد البديل ميشايل ديلغادو كرة قوية تصدى لها غروهي، ولكنها اتجهت للمرمى، ورغم إبعادها من قبل أحمد حجازي إلا أنها تجاوزت خط المرمى، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسبها الحكم هدفاً ثانياً للهلال (د:90+4)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة، يحقق الاتحاد التعادل السادس ويحافظ على صدارته برصيد 63 نقطة، فيما حقق الهلال التعادل الثامن ووصل للنقطة الـ50.وفي حائل، تفوق النصر على مضيفه الطائي بهدفين دون مقابل. أحرز للنصر كل من كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وتاليسكا في الدقيقة 80، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ18 ويصل للنقطة 60 في المركز الثاني مقلصاً الفارق النقطي بينه وبين المتصدر الاتحاد لثلاث نقاط فقط، وتتبقى ثلاث جولات حاسمة.