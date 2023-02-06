في الوقت الذي بدأ فيه مدرب الوحدة سييرا تجهيز أوراقه الفنية لمواجهة النصر الخميس القادم على ملعب الشرائع بمكة ضمن مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلا أن الاصابات التي اجتاحت الفريق الوحداوي في كافة الخطوط قد تتسبب في هزيمة ثقيلة من النصر في اللقاء المرتقب.إذ تأكد غياب كل من الحارس الأساسي المغربي منير المحمدي، وقلب الدفاع عبدالله الحافظ ولاعبي الوسط المحور علاء حجي ومحمد القرني وصانع اللعب فيصل فجر والمهاجم الفرنسي جون دافيد بوغيل، فيما سيعود قائد الفريق وليد باخشوين لضبط إيقاع الوسط وربط خطوط الفريق وكذلك قلب الدفاع الكوستاريكي أوسكار دوارتي الذي كان موقوفا في مباراة الفيحاء الماضية لحصوله على الكرت الأحمر في لقاء الفتح بالدوري، وسوف يقوم أوسكار بمراقبة لاعب النصر الدولي رونالدو للحد من خطورته، وطالب المدرب سييرا كافة اللاعبين بنسيان الهزيمتين الماضيتين أمام الفتح والفيحاء والتركيز على تأدية الأدوار المهنية المناطة بكل لاعب داخل المستطيل الأخضر من أجل إعادة هيبة الفرسان وتقديم مستوى فني يليق بسمعة الفريق أمام حشد جماهيري كثيف متوقع في هذه المواجهة المهمة، وحذر المدرب الوحداوي من الوقوع في أخطاء دفاعية قد تكلف الفريق الشيء الكثير في اللقاء المرتقب.