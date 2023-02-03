يخوض ممثل الوطن الهلال لقاءً مهماً وصعباً عندما يواجه صاحب الأرض والجمهور فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية عند تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء (السبت) على استاد المجمع الرياضي في العاصمة المغربية الرباط.وتُعد هذه المشاركة هي الثالثة لممثل الوطن الهلال، إذ خاض غمار البطولة مرتين؛ ففي المرة الأولى في قطر 2019 تفوق على الترجي التونسي ومن ثم خسر من أمام فلامنجو البرازيلي وجاء رابعاً بعد خسارته من فريق مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، وفي المشاركة الثانية في أبو ظبي 2021 تفوق الهلال في مباراته الأولى على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف وخسر في دور الأربعة من أمام تشلسي الإنجليزي بهدف دون مقابل واكتفى الهلال بالمركز الرابع للمرة الثانية بعد خسارته من أمام الأهلي المصري، ويدخل الزعيم هذه البطولة بحثاً عن إنجاز جديد وتحقيق مركز أفضل من المركز الرابع بل تتخطى طموحاته للوصول للمباراة النهائية، رغم أن الفريق يدخل اللقاء وسط ظروف صعبة، إذ يغيب عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم القائد سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني لإصابتهما، إلا أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز توصل للتشكيلة المناسبة بالاعتماد على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في خط المقدمة بعد تعافيه من الإصابة وخلفه الثلاثي موسى ماريغا واندريه كاريلو وسالم الدوسري.أما فريق الوداد المغربي فإنه يدخل هذا اللقاء بدعم جماهيري كبير وطموحات كبيرة في تجاوز الهلال ومواجهة فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي، ويملك الفريق المغربي عدداً من اللاعبين المميزين يتقدمهم نجم المونديال يحيى عطية الله والحارس أحمد التكناوتي والمهاجم هشام بوسفيان.وعند تمام الساعة الثامنة مساءً، يلتقي الأهلي المصري بنظيره فريق سياتل ساونديرز الأمريكي على ملعب ابن بطوطة والفائز سيطير لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دور نصف النهائي.يخوض ممثل الوطن الهلال لقاءً مهماً وصعباً عندما يواجه صاحب الأرض والجمهور فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية عند تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء (السبت) على استاد المجمع الرياضي في العاصمة المغربية الرباط.وتُعد هذه المشاركة هي الثالثة لممثل الوطن الهلال، إذ خاض غمار البطولة مرتين؛ ففي المرة الأولى في قطر 2019 تفوق على الترجي التونسي ومن ثم خسر من أمام فلامنجو البرازيلي وجاء رابعاً بعد خسارته من فريق مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، وفي المشاركة الثانية في أبو ظبي 2021 تفوق الهلال في مباراته الأولى على الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف وخسر في دور الأربعة من أمام تشلسي الإنجليزي بهدف دون مقابل واكتفى الهلال بالمركز الرابع للمرة الثانية بعد خسارته من أمام الأهلي المصري، ويدخل الزعيم هذه البطولة بحثاً عن إنجاز جديد وتحقيق مركز أفضل من المركز الرابع بل تتخطى طموحاته للوصول للمباراة النهائية، رغم أن الفريق يدخل اللقاء وسط ظروف صعبة، إذ يغيب عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم القائد سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني لإصابتهما، إلا أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز توصل للتشكيلة المناسبة بالاعتماد على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في خط المقدمة بعد تعافيه من الإصابة وخلفه الثلاثي موسى ماريغا واندريه كاريلو وسالم الدوسري.أما فريق الوداد المغربي فإنه يدخل هذا اللقاء بدعم جماهيري كبير وطموحات كبيرة في تجاوز الهلال ومواجهة فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي، ويملك الفريق المغربي عدداً من اللاعبين المميزين يتقدمهم نجم المونديال يحيى عطية الله والحارس أحمد التكناوتي والمهاجم هشام بوسفيان.وعند تمام الساعة الثامنة مساءً، يلتقي الأهلي المصري بنظيره فريق سياتل ساونديرز الأمريكي على ملعب ابن بطوطة والفائز سيطير لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دور نصف النهائي.