واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية، استعداداً لخوض غمار منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية أمام الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط. هذا وقد تركزت التدريبات على الجوانب التكتيكية والفنية، وبدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة،وطبّق المدير الفني «دياز» عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة فنية على أجزاء من الملعب.وأمام الأرجنتيني رامون دياز، فرصة جدة لمصالحة جماهير الهلال بعد أخفاقه الآخير في بطولة السوبر وخروجه من أمام الفيحاء في نصف نهائي المسابقة، إذ سيخوض تحدياً مختلفاً أمام فريق الوداد قبل الوصول لنصف نهائي مونديال الأندية وفوزه في المواجة يعني الكثير لهذا المدرب ولناديه الهلال الذي يأمل في تجارز «أصحاب الأرض» ومواجهة ريال مدريد، إذ خاض دياز هذا الموسم 15 مباراة في الدوري، فاز في 9 وخسر مواجهة وتعادل في 5 مرات وتلقى هزيمة واحدة.